КС защитил россиянина в споре о возврате товара, купленного дистанционно

Как отметил КС России, одной из особенностей интернет-торговли является то, что покупатель может оценить, пригоден ли товар, только после его доставки. С учетом этого законодательство предусматривает для потребителя право немотивированного отказа от товара, в том числе и надлежащего качества. При этом не конкретизируются ни способ, ни место передачи продавцу возвращаемого товара. Также не уточняется порядок его проверки.