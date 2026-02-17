«Горремавтодор» заявил о разрушении асфальта зимой в Минске. Подробности в эфире телеканала СТВ озвучил генеральный директор государственного предприятия «Горремавтодор Мингорисполкома» Максим Белоус.
— В зимний период, особенно такой неординарный для последних зим, как этот, с низкими отрицательными температурами, асфальт становится хрупким и плохо дышит. Это вызывает определенные деформационные изменения, в частности, трещины, образования ям, — заметил Максим Белоус.
По его словам, специалисты предприятия за ситуацией следят ежедневно. Генеральный директор уточнил, что для оценки работы применяется простой метод сопоставления с предыдущими периодами. Он добавил: если посмотреть на цифры, то можно заметить, что за последние три года цифра общего ямочного ремонта снижается.
Белоус отметил, что за 2023 год суммарно было проведено около 193 тысяч квадратных метров ямочного ремонта. В 2024 году данная цифра составила 153 тысячи, а в 2025-м — 102 тысячи.
Ранее Белгидромет рассказал об отличии климата в разных частях Минска: «На Партизанском потоп, в Уручье пара капель дождя, проспект Независимости — аэротруба, а температура на окраине на 5−7 градусов ниже».
Тем временем Белгидромет сообщил, что толщина льда на реках Беларуси доходит до 45 см.
А еще власти сказали о состоянии воздуха в Минске.
Также президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о состоянии дорог в Беларуси: «Еду — корыто, потом дождик, и получился барьер “железобетонный”.