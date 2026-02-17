Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобразования сказало про группы для детей до двух лет в детсадах Беларуси

Минобразования раскрыло, когда в белорусских детсадах появятся группы для детей до двух лет.

Источник: Комсомольская правда

Минобразования сказало про группы для детей до двух лет в детсадах Беларуси с 1 марта. Подробности sb.by сообщила заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования — начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Альбина Давидович.

По ее словам, с 1 марта 2026 года в каждом районе Беларуси появятся группы для детей до двух лет. Альбина Давидович обратила внимание, что все больше родителей в стране, особенно матерей, хотят выйти на работу раньше. Подобное в ближайшей перспективе создаст устойчивую потребность в местах для детей раннего возраста.

— Полагаем, что поэтапный подход, ориентированный на увеличение числа групп для детей до 2 лет, опирающийся на анализ реальной потребности и региональную специфику, позволит сбалансированно развивать сеть, избегая диспропорций и обеспечивая социальную справедливость в доступе к услугам дошкольного образования, — отметила начальник отдела дошкольного образования Министерства образования.

Она уточнила, что по поручению Минобразования соответствующая организационная работа уже проводится в белорусских регионах.

Тем временем белорусы могут поставить ребенка на очередь в детский сад онлайн.

Ранее министр труда и соцзащиты оценил тренд отложить рождение детей ради карьеры.

А еще Минтруда раскрыло, кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси.