Минобразования сказало про группы для детей до двух лет в детсадах Беларуси

По ее словам, с 1 марта 2026 года в каждом районе Беларуси появятся группы для детей до двух лет. Альбина Давидович обратила внимание, что все больше родителей в стране, особенно матерей, хотят выйти на работу раньше. Подобное в ближайшей перспективе создаст устойчивую потребность в местах для детей раннего возраста.