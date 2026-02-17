Профилактику опасных инфекций у животных усилят в Иркутской области

Профилактику опасных инфекций у животных усилят в Приангарье. На крупных животноводческих предприятиях могут ввести еженедельные проверки, которые будут заключаться в отборе и исследовании крови скота, восприимчивого к инфекциям. Об этом сообщает региональное правительство.
Также в Иркутской области усилят борьбу с нелегальным оборотом животных — будут выявлять площадки, куда свозят скот для перенаправления в другие регионы из личных подсобных хозяйств и крестьянско-фермерских, привлекать к ответственности за неправильную перевозку.
