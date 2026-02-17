Володин рассказал о законе о ежемесячном пособии для многодетных семей

«Закон, направленный на расширение поддержки многодетных семей, принят… Новая норма. Вводится требование — не менее пяти лет необходимо проживать в нашей стране в статусе гражданина Российской Федерации, чтобы получить право на предоставление пособия в связи с рождением и воспитанием детей. Действие закона будет распространяться в беззаявительном порядке с начала 2026 года на всех, кто получает эту социальную выплату», — написал Володин в своем канале на платформе в Max.