Володин рассказал о законе о ежемесячном пособии для многодетных семей

Володин: закон о поддержке многодетных будет работать в беззаявительном порядке.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Закон о ежемесячном пособии многодетным семьям в связи с рождением и воспитанием детей будет распространяться в беззаявительном порядке с начала 2026 года на всех, кто получает эту социальную выплату, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный закон, направленный на расширение возможностей системы персонифицированного учета для формирования страховых прав граждан.

«Закон, направленный на расширение поддержки многодетных семей, принят… Новая норма. Вводится требование — не менее пяти лет необходимо проживать в нашей стране в статусе гражданина Российской Федерации, чтобы получить право на предоставление пособия в связи с рождением и воспитанием детей. Действие закона будет распространяться в беззаявительном порядке с начала 2026 года на всех, кто получает эту социальную выплату», — написал Володин в своем канале на платформе в Max.

Он отметил, что в настоящее время определён ряд условий, по которым семьям назначается ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей.

Вместе с тем, по словам председателя Госдумы, от граждан поступали обращения с просьбой их пересмотреть, в частности, чтобы пособие сохранялось в случае, если у многодетной семьи произошло небольшое повышение доходов.

Володин напомнил, что этот вопрос поднимался в ходе прямой линии президента России Владимира Путина, и он поручил внести соответствующие изменения в законодательство, которые сегодня и приняли.

«Теперь законом предусмотрено сохранение ежемесячного пособия многодетным семьям в связи с рождением и воспитанием детей, если их среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума в регионе не более чем на 10%. По оценке правительства, количество детей, на которых будет назначено единое пособие по новому правилу, составит более 231 тысячи человек», — добавил он.

