Москвичей предупредили о локальных ограничениях движения 18−19 февраля

Ранее сообщалось, что в Москве будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за тумана и гололеда с 21:00 17 февраля до 09:00 18 февраля. По данным комплекса городского хозяйства, в городе уже была проведена уборка дорог и тротуаров с противогололедной обработкой. Однако такие работы повторяют каждый раз при выпадении осадков.