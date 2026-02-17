Зима отыгрывается и бьет рекорды: В Молдове синоптики продлили «желтый» и «оранжевый» коды метеоопасности в связи со снегопадом и усилением ветра

В Молдове объявлено метеопредупреждение: жёлтый и оранжевый коды из-за снегопадов и сильного ветра.
В южных районах Молдовы, где объявлен оранжевый код, ожидаются интенсивные осадки, в основном снег — 20−35 л/м².
В центральных районах, где действует жёлтый код, прогнозируются значительные снегопады — 7−19 л/м².
«На обширных территориях северо-западный ветер усилится до 15−18 м/с. Из-за порывов ветра возможны метели, образование снежных заносов и существенное ухудшение видимости. На дорогах ожидается гололёд, местами возможны отложения мокрого снега», — уточнили в Гидрометцентре.
Предупреждение вступает в силу 18 февраля в 02:00 и продлится до 20:00.
Будьте внимательны и осторожны и по возможности оставайтесь дома.
