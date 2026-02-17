Госдума в I чтении приняла запрет букмекерам взимать ставки с кредиток

Правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки. В частности, кабмин предложил проработать вопрос о запрете ставок и за счет заемных средств с расчетных счетов индивидуальных предпринимателей, а также с корпоративных карт. Эта проработка должна базироваться на оценке фактических объемов операций по оплате участия в азартных играх с таких счетов и карт. Но в случае отсутствия результатов такой оценки этот запрет нецелесообразно включать в законопроект, отмечает кабмин.