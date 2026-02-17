Ричмонд
Двух судей, председателя и заместителя назначили в суды Ростовской области

Кадровые назначения провели в судах Ростовской области по указу президента России.

Источник: Комсомольская правда

В нескольких судах Ростовской области по указу президента России Владимира Путина провели кадровые перестановки. Соответствующий документ от 16 февраля 2026 года опубликован на интернет-портале правовой информации.

На шестилетний срок полномочий назначили:

— Мариану Богачук — на пост заместителя председателя Азовского городского суда;

— Михаила Челомбитко — на пост председателя Миллеровского районного суда.

Кроме того, судьями Ростовского областного суда стали Мария Баташева и Ольга Марченко.

