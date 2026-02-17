Двух судей, председателя и заместителя назначили в суды Ростовской области

В нескольких судах Ростовской области по указу президента России Владимира Путина провели кадровые перестановки. Соответствующий документ от 16 февраля 2026 года опубликован на интернет-портале правовой информации.
На шестилетний срок полномочий назначили:
— Мариану Богачук — на пост заместителя председателя Азовского городского суда;
— Михаила Челомбитко — на пост председателя Миллеровского районного суда.
Кроме того, судьями Ростовского областного суда стали Мария Баташева и Ольга Марченко.
