В Уфе выявили банду взяточников: осуждена бывшая помощница мировой судьи

Суд приговорил бывшую помощницу судьи к пяти годам лишения свободы. Однако отбывание наказания отсрочено до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Кроме того, осужденной в течение семи лет запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Полученные преступным путем деньги конфискованы.