В Уфе выявили банду взяточников: осуждена бывшая помощница мировой судьи

В Уфе экс-помощнице мировой судьи за взятки дали 5 лет лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе вынесли приговор бывшей помощнице мирового судьи, ее признали виновной в 20 эпизодах получения крупных взяток в составе организованной группы. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

По данным ведомства, с декабря 2022 по май 2024 года преступное сообщество систематически получало деньги от водителей, привлеченных к ответственности за оставление места ДТП. Действуя по указанию мирового судьи, подсудимая через посредников предлагала нарушителям за вознаграждение назначить более мягкое наказание, не связанное с лишением прав.

С гражданами заключались фиктивные договоры на юридические услуги, под видом оплаты которых передавались взятки — от 17 до 70 тысяч рублей. После получения денег выносились судебные решения о минимальном административном аресте, который фактически не исполнялся. Средства распределялись между участниками группы.

Суд приговорил бывшую помощницу судьи к пяти годам лишения свободы. Однако отбывание наказания отсрочено до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Кроме того, осужденной в течение семи лет запрещено занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Полученные преступным путем деньги конфискованы.

— Действиям остальных участников организованной группы также будет дана надлежащая правовая оценка. В отношении осужденной материалы дела были выделены в отдельное производства, в связи с заключением ей досудебного соглашения о сотрудничестве, — сообщает СК.

