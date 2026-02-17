Ричмонд
Снег и дожди «смыли» дороги в Крыму: Аксенов пригрозил увольнениями

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил увольнениями главам крымских городов за срыв ремонта дорог после осенне-зимнего периода. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Говорю открыто: в отношении трех наименее активных глав муниципальных образований, которые не выполнят свои обязательства и не достигнут поставленных целей, должны быть применены дисциплинарные взыскания. Вплоть до увольнения по соответствующей статье. Мириться с такой позицией, ленью и откровенным враньем не собираюсь», — заявил он.

Глава Крыма акцентировал, что последствия непогоды не могут быть оправданием для срыва сроков уже запланированных ремонтных работ.

«Погодные условия в осенне-зимний период отрицательно повлияли на состояние дорог в республике, но это не может служить оправданием для срыва сроков уже запланированных ремонтных работ», — подчеркнул Аксенов.

Он подчеркнул, что для грейдирования и отсыпки щебнем грунтовых дорог, а также на произведение ямочного ремонта «Крымавтодору» выделено порядка 6,3 млрд рублей.

«За каждой улицей нужно закрепить ответственного, буквально пофамильно, планы по всем муниципалитетам должны быть опубликованы на сайтах администраций. В целом работы по ямочному ремонту, профилированию и отсыпке щебнем грунтовых дорог нужно закончить к 1 апреля», — заключил Аксенов.

Доступность безопасного проезда должна быть обеспечена на всех дорогах Крыма как в городской черте, так и в сельской местности, добавил глава республики.

Первый зампредседателя Государственного совета РК Сергей Цеков ранее сообщал, что по госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя за 11 лет к общероссийским федеральным стандартам в республике привели более 50% дорог.

В начале февраля в Крыму на дороге в Новый Свет частично обвалилась подпорная стена. Прокуратура Крыма организовала проверку по данному факту.

