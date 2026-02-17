Снег и дожди «смыли» дороги в Крыму: Аксенов пригрозил увольнениями

«Говорю открыто: в отношении трех наименее активных глав муниципальных образований, которые не выполнят свои обязательства и не достигнут поставленных целей, должны быть применены дисциплинарные взыскания. Вплоть до увольнения по соответствующей статье. Мириться с такой позицией, ленью и откровенным враньем не собираюсь», — заявил он.