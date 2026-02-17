В мэрии рассказали, почему автобус № 4 внезапно изменил маршрут

«Двухъярусный мост находится в ограниченно работоспособном состоянии. Мы ограничили по нему движение большегрузных автомобилей и в том числе убрали единственный автобус, который там ходил. Почему убрали? Потому что его (мост — ред.) нужно сохранить в нормативном состоянии, не допустить ухудшения до завершения строительства нового автомобильного моста и подготовки к реконструкции первой эстакады», — пояснила Дятлова.