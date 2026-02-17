Участок трассы М-4 в Ростовской области перекрыли из-за ремонта

Днем 17 февраля участок трассы М-4 «Дон» в Ростовской области перекрыли из-за ремонта. Оповещение о завершении работ от управления Госавтоинспекции пока не поступало.
— На 940 км автодороги М-4 «Дон», в направлении Ростова-на-Дону, ведется ямочный ремонт с перекрытием правой полосы, — предупреждают водителей в управлении Госавтоинспекции.
Известно, что после начала дорожных работ в указанном районе собрался 3-километровый затор. На данный момент он все еще сохраняется. Автовладельцев просят учитывать информацию при планировании маршрутов.
