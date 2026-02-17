Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участок трассы М-4 в Ростовской области перекрыли из-за ремонта

Затор из-за дорожных работ собрался в районе 940 км трассы М-4 в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Днем 17 февраля участок трассы М-4 «Дон» в Ростовской области перекрыли из-за ремонта. Оповещение о завершении работ от управления Госавтоинспекции пока не поступало.

— На 940 км автодороги М-4 «Дон», в направлении Ростова-на-Дону, ведется ямочный ремонт с перекрытием правой полосы, — предупреждают водителей в управлении Госавтоинспекции.

Известно, что после начала дорожных работ в указанном районе собрался 3-километровый затор. На данный момент он все еще сохраняется. Автовладельцев просят учитывать информацию при планировании маршрутов.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.