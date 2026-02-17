Уральские врачи будут нежно отговаривать женщин от абортов

— Выстраивать работу следует на этапе женской консультации. Мне понравилось, что руководитель проекта, презентуя свой проект, произнесла слово «нежность». Мы хотим выстроить работу с женщинами — с нежностью. Психологический фактор важен именно с позиции того, как врач-гинеколог настроен по отношению к женщине и сохранение беременности, — рассказала замгубернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.