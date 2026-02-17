Ричмонд
Уральские врачи будут нежно отговаривать женщин от абортов

На Урале врачей учат новым техникам работы с беременными.

Источник: Минздрав Свердловской области

В Свердловской области запускают работу по техникам доабортного консультирования. Врачам расскажут, как разговаривать с женщинами тактично и нежно. Как заявили в региональном Минздраве, новый проект улучшит демографические показатели. Медики будут создавать эмпатичную среду.

— Выстраивать работу следует на этапе женской консультации. Мне понравилось, что руководитель проекта, презентуя свой проект, произнесла слово «нежность». Мы хотим выстроить работу с женщинами — с нежностью. Психологический фактор важен именно с позиции того, как врач-гинеколог настроен по отношению к женщине и сохранение беременности, — рассказала замгубернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Обучение врачей будет за гинекологами, которые чаще всего добивались сохранения беременности. Также наставниками выступают специалисты обычных женских консультаций.