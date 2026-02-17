Почему люди склонны соглашаться с большинством и всегда ли это плохо

Конформистами в обществе обычно называют людей, которые следуют воле большинства и не выражают собственного мнения. Но ситуации, когда приходится подстраиваться под других при внутреннем несогласии, бывают у многих. Психологи утверждают, что так человек поступает ради безопасности и из страха быть отвергнутым. «Газета.Ru» разбиралась, что такое конформизм, какие формы он принимает и есть ли плюсы у этого явления.