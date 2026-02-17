Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Организаторы Олимпиады отменили соревнования по фристайлу с участием белорусок

Соревнования с участием белорусских фристайлисток отменили из-за непогоды.

Источник: Комсомольская правда

Квалификационные соревнования по фристайлу на Олимпийских играх в Италии 17 февраля отменены из-за сложных погодных условий, сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси.

В квалификации (в 12.45) должны были выступить три белоруски — Анна Гуськова, Анна Деруго и Анастасия Андриянова. По итогам предварительного раунда из 25 участниц в финал попадут 12.

Однако, старт женского турнира переносился несколько раз и был отменен, как и соревнования мужчин. В Ливиньо снегопад не прекращается. Организаторы объяснили, что из-за сложных погодных условий, в частности, невозможно обеспечить оказание срочной медицинской помощи в случае ее необходимости:

«Дороги засыпаны снегом, что затрудняет доставку даже до местного медицинского пункта. Вертолет взлететь не может», — сообщает подробности НОК.

Новые время и дату соревнований объявят дополнительно. Отметим, что финал был намечен на 18 февраля.

Прочитайте историю любви Домрачевой и Бьорндалена: семья и дети, чем занимаются сейчас и где живут.