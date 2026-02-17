Организаторы Олимпиады отменили соревнования по фристайлу с участием белорусок

Квалификационные соревнования по фристайлу на Олимпийских играх в Италии 17 февраля отменены из-за сложных погодных условий, сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси.
В квалификации (в 12.45) должны были выступить три белоруски — Анна Гуськова, Анна Деруго и Анастасия Андриянова. По итогам предварительного раунда из 25 участниц в финал попадут 12.
Однако, старт женского турнира переносился несколько раз и был отменен, как и соревнования мужчин. В Ливиньо снегопад не прекращается. Организаторы объяснили, что из-за сложных погодных условий, в частности, невозможно обеспечить оказание срочной медицинской помощи в случае ее необходимости:
«Дороги засыпаны снегом, что затрудняет доставку даже до местного медицинского пункта. Вертолет взлететь не может», — сообщает подробности НОК.
Новые время и дату соревнований объявят дополнительно. Отметим, что финал был намечен на 18 февраля.
