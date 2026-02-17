В Госдуме предложили создать федеральное агентство по борьбе с буллингом

Депутаты считают целесообразным наделить такое агентство различными функциями, включая создание единых федеральных стандартов профилактики травли и понятный алгоритм действий для родителей и школ; межведомственную координацию Минпросвещения, МВД, Минздрава, Роскомнадзора и органов системы профилактики по сопровождению случаев буллинга (в том числе в цифровой среде); создание единой горячей линии и цифрового сервиса для родителей, детей и педагогов; организацию федеральных программ подготовки и повышения квалификации педагогов, школьных психологов и управленческих команд по профилактике травли и работе с конфликтами, а также формирование системы мониторинга и обезличенного учета распространенности буллинга с ежегодной публичной отчетностью, позволяющей оценивать эффективность мер и корректировать практики.