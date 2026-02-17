В Крыму при выписке из роддомов будут вручать игрушки и пеленки

«В Республике Крым с 1 марта при выписке новорожденных из родильных домов будут выдаваться подарочные комплекты детских принадлежностей», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его совам, в подарочный набор войдут распашонки, пеленки, плед, уходовые средства, первые игрушки, изготовленные крымскими производителями, в частности, евпаторийской фабрикой игрушек и предприятием, специализирующемся на пошиве детской одежды.
Инициатива реализуется в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина по дополнительным мерам для повышения рождаемости и улучшению демографической ситуации в стране, уточнил Аксенов.
Президент РФ Владимир Путин ранее утвердил перечень поручений в области формировании семейноориентированной среды и популяризации традиционных ценностей в России.