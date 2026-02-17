Ричмонд
В Крыму при выписке из роддомов будут вручать игрушки и пеленки

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости Крым. В Крыму при выписке из роддомов родителям будут выдавать подарочные наборы детских принадлежностей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«В Республике Крым с 1 марта при выписке новорожденных из родильных домов будут выдаваться подарочные комплекты детских принадлежностей», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По его совам, в подарочный набор войдут распашонки, пеленки, плед, уходовые средства, первые игрушки, изготовленные крымскими производителями, в частности, евпаторийской фабрикой игрушек и предприятием, специализирующемся на пошиве детской одежды.

Инициатива реализуется в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина по дополнительным мерам для повышения рождаемости и улучшению демографической ситуации в стране, уточнил Аксенов.

Президент РФ Владимир Путин ранее утвердил перечень поручений в области формировании семейноориентированной среды и популяризации традиционных ценностей в России.

