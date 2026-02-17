Минпросвещения наградило воспитательниц, защитивших детей от нападения

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов наградил почетными грамотами ведомства воспитателей детского сада № 1 города Бугуруслана Оренбургской области Лию Галееву и Людмилу Платонову, которые защитили детей от нападения злоумышленника.
«Это очень мужественный поступок. И еще раз хочу от лица министерства и всех нас вас поблагодарить, пожелать здоровья. Вы пример для многих», — сказал Кравцов на заседании комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
Кроме того, воспитательницы получили благодарственные письма комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Благодарности лично вручила глава комитета Нина Останина.
Пятого февраля мужчина, вооружившись ножом, проник на территорию дошкольного образовательного учреждения в Бугуруслане, а затем в здание детского сада, где ранил одну из воспитательниц, дети не пострадали. Возбуждены уголовные дела по статьям «покушение на убийство» и «халатность».