Омичей предупредили об ухудшении погоды и возможных ЧС

Так, по данным синоптиков, завтра омичей ждут осадки в виде мокрого снега и дождя. Все это будет сопровождаться гололедом, метелью и снежными накатами на дорогах. В течение дня ожидается также сильный ветер и понижение температуры. Порывы ветра составят 15−20 м/с. Температура воздуха опустится до — 6 градусов, на севере области — до — 8 — — 10.