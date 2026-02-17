Омичей предупредили об ухудшении погоды и возможных ЧС

Администрация города Омска со ссылкой на прогноз погоды Обь-Иртышского УГМС предупредила омичей о скором ухудшении погоды. Она начнет портиться уже завтра, 18 февраля.
Так, по данным синоптиков, завтра омичей ждут осадки в виде мокрого снега и дождя. Все это будет сопровождаться гололедом, метелью и снежными накатами на дорогах. В течение дня ожидается также сильный ветер и понижение температуры. Порывы ветра составят 15−20 м/с. Температура воздуха опустится до — 6 градусов, на севере области — до — 8 — — 10.
В связи с ухудшением погоды омичей также предупредили о возможности мелких ЧС, техногенных аварий на сетях и пожарах. По поводу коммунальных аварий омичам порекомендовали обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 78−78−78. При пожарах следует звонить в МЧС по телефону 01.
