Синоптик сообщил, когда в Москве будет пик похолодания

«Пик похолодания в Москве ожидается уже ближайшей ночью. Температура опустится до минус 17 — минус 19 градусов. В Подмосковье до минус 17 — минус 22, в отдельных районах до минус 24. Завтра характер погоды примерно такой же, как сегодня, до минус 8 — минус 10», — рассказал Леус.