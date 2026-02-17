Ричмонд
Синоптик сообщил, когда в Москве будет пик похолодания

РИА Новости: в ночь на среду в Москве ожидается пик похолодания.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Пик похолодания в Москве ожидается в ночь на среду, температура местами в столичном регионе опустится до минус 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Пик похолодания в Москве ожидается уже ближайшей ночью. Температура опустится до минус 17 — минус 19 градусов. В Подмосковье до минус 17 — минус 22, в отдельных районах до минус 24. Завтра характер погоды примерно такой же, как сегодня, до минус 8 — минус 10», — рассказал Леус.

Синоптик отметил, что в ночь на четверг начнется небольшой снег, температура уже будет около минус 12 — минус 14 градусов. Днем снег усилится, начнутся метели, а температура повысится до минус 5 — минус 7 градусов.