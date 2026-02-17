Студенческим семьям Петербурга заплатят 200 тыс. рублей за рождение ребенка

В нынешнем году власти города намерены потратить 187 млрд рублей на выполнение госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Санкт Петербурге». В Северной столице уже предоставляют помощь отдельным категориям граждан. В 2025 году 345 петербурженок получили по 100 тыс. рублей по беременности.