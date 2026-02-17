Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студенческим семьям Петербурга заплатят 200 тыс. рублей за рождение ребенка

Власти Санкт-Петербурга вводят новую меру поддержки молодых семей — студентам будут платить 200 тыс. рублей за рождение ребенка. Ее намерены реализовать в 2026 году, сообщили в пресс-службе Смольного.

Источник: Коммерсантъ

В нынешнем году власти города намерены потратить 187 млрд рублей на выполнение госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Санкт Петербурге». В Северной столице уже предоставляют помощь отдельным категориям граждан. В 2025 году 345 петербурженок получили по 100 тыс. рублей по беременности.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что Петербург остается социально ориентированным городом. Власти города также намерены улучшить качество жизни семей с детьми, ветеранов и блокадников, маломобильных горожан, петербуржцев «серебряного возраста», участников СВО.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше