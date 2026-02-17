Театралы Кубани раскритиковали идею Цискаридзе о дресс-коде

Ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе предложил ввести дресс-код в театрах, исключив повседневную одежду, и указывать требования на билетах. Инициатива вызвала дискуссию в Краснодарском крае, где работают более тысячи учреждений культуры.
Театральный обозреватель Нина Шилоносова считает, что единые правила проблему не решат. «Одними какими-то правилами, тем более спущенными из Министерства культуры, проблему не решить», — заявила она в эфире Бизнес ФМ Краснодар.
Руководитель частного театра «Один театр» Алексей Мосолов добавил: «Для меня важнее, что человек переживет в зале, чем в каком именно пиджаке или платье он это сделает».
По его словам, допустим лишь негласный дресс-код — опрятность, отсутствие пляжной одежды и агрессивных запахов.
Худрук театра «Мой» Станислав Слободянюк призвал к индивидуальному подходу: «Перегибы театр не любит, каких-то крайностей».
Театральное сообщество Кубани не поддерживает жесткую регламентацию, сходясь во мнении, что уместность и уважение важнее формальных правил.