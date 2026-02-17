Чат-бот с функцией записи к врачу запустили в MAX для жителей Ростовской области

Алгоритм простой: сначала нужно найти в MAX чат-бот «ГБУ РО “МИАЦ”, затем выбрать опцию “Получить услугу” и авторизоваться через “Госуслуги”. Далее необходимо выбрать медицинское учреждение, врача, удобное время и подтвердить запись.