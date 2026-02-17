Чат-бот с функцией записи к врачу запустили в MAX для жителей Ростовской области

Жители Ростовской области теперь могут записаться к врачу в мессенджере MAX («МАКС»). Об этом сообщил министр здравоохранения региона Наири Варданян, передает «Город N».
В популярном приложении заработал специальный чат-бот. Он доступен круглосуточно. С его помощью все медицинские услуги собрали в одном цифровом пространстве.
Как пояснил глава донского минздрава, новый сервис экономит время. Записаться к врачу можно самостоятельно, без посещения посещения регистратуры.
Алгоритм простой: сначала нужно найти в MAX чат-бот «ГБУ РО “МИАЦ”, затем выбрать опцию “Получить услугу” и авторизоваться через “Госуслуги”. Далее необходимо выбрать медицинское учреждение, врача, удобное время и подтвердить запись.
По данным областных властей, по итогам 2025 года электронными сервисами записи к врачу воспользовались свыше 3 млн жителей Дона.
