Россиянам стал доступен бесплатный трекер финансового здоровья

Просрочка россиян по кредитам к началу 2026-го достигла рекордных 1,6 трлн рублей, что почти на треть больше, чем годом ранее. Таковы данные ЦБ. Закредитованность населения остается высокой, притом что доходы многих семей в последние годы росли. Эксперты в качестве одной из причин называют низкую финансовую грамотность и неумение объективно оценивать свое финансовое положение.

Но есть и позитивный тренд: согласно опросам, большая часть россиян планирует в 2026 году оптимизировать семейный бюджет, создать подушку безопасности и повысить финансовую грамотность. Как провести чекап финансового здоровья, чтобы предпринять шаги по его улучшению? Есть ли простые и доступные инструменты для этого? И как оценка финансовой надежности поможет в разных жизненных ситуациях? Подробности — в материале «Газеты.Ru».