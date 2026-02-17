Ученый рассказал, как будет ощущаться изменение климата в Москве

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Сильные снегопады и дожди могут чаще происходить в Москве из-за изменения климата, сообщил РИА Новости доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов.
Как рассказал климатолог, появление неприятных климатических явлений в Москве — следствие глобальных изменений климата. По всей Земле глобальное потепление проявляется в разных районах по-разному.
«Для нашей средней полосы — это изменение в сторону увеличения сильных снегопадов и сильных дождей, и даже, кстати, в некоторых случаях сильного града, что тоже неприятно. Такие явления в Москве с изменением климата будут происходить чаще», — сказал Константинов.