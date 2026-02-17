Юрий Слюсарь побывал на выставке в Ростове, посвященной подвигам участников СВО

Юрий Слюсарь отдельно рассказал о части экспозиции, где воссозданы условия работы медиков, включая палатку полевого госпиталя. Посетители могут увидеть, как в боевых условиях оказывается первая помощь, а также ознакомиться с медицинским оборудованием, таким как рентген, УЗИ-аппараты и операционные.