Юрий Слюсарь побывал на выставке в Ростове, посвященной подвигам участников СВО

В Ростове-на-Дону стартовала выставка «Знание. Герои», посвященная подвигам участников специальной военной операции. На открытии присутствовал глава региона Юрий Слюсарь, который поделился своими впечатлениями в соцсетях.
— Самоотверженность, стойкость и сила духа наших ребят заслуживают огромного уважения, — отметил Юрий Борисович.
Он подчеркнул, что выставка подготовлена при участии военнослужащих Южного военного округа. Особое внимание уделено историям донских героев. Глава региона также напомнил о связи между памятью о Великой Отечественной войне и сегодняшним днем, упомянув недавнее празднование 83-й годовщины освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков.
Юрий Слюсарь отдельно рассказал о части экспозиции, где воссозданы условия работы медиков, включая палатку полевого госпиталя. Посетители могут увидеть, как в боевых условиях оказывается первая помощь, а также ознакомиться с медицинским оборудованием, таким как рентген, УЗИ-аппараты и операционные.
Посетители могут увидеть, как в боевых условиях оказывается первая помощь. Фото: Правительство РО.