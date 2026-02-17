МВД опровергло данные о новом способе тестирования водителей на алкоголь

«Некоторыми экспертами были высказаны ошибочные утверждения, что для тестирования водителя на состояние алкогольного опьянения будет осуществляться забор биологического материала — слюны. МВД России разъясняет, что предложенная инициатива по предварительному тестированию водителей на состояние опьянения на данный момент не вступила в силу и является проектом, который предложен на общественное обсуждение», — написала она в своем Telegram-канале.