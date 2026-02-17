МВД опровергло данные о новом способе тестирования водителей на алкоголь

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Предположения о том, что теперь для тестирования водителя на состояние алкогольного опьянения у него будут брать слюну, являются домыслами, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Некоторыми экспертами были высказаны ошибочные утверждения, что для тестирования водителя на состояние алкогольного опьянения будет осуществляться забор биологического материала — слюны. МВД России разъясняет, что предложенная инициатива по предварительному тестированию водителей на состояние опьянения на данный момент не вступила в силу и является проектом, который предложен на общественное обсуждение», — написала она в своем Telegram-канале.
По ее словам, основным нововведением является закрепление положения, «согласно которому для предварительного установления наличия в организме водителя наркотических средств и психотропных веществ будут применяться приборы, определяющие это по образцу слюны». «В то же время для определения признаков алкогольного опьянения по-прежнему будут использоваться приборы, определяющие наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе», — подчеркнула Волк.
Она отметила, что применение данных приборов планируется осуществлять исключительно с согласия водителя, а предлагаемые меры позволят законопослушным водителям быстро пройти проверку, а сотрудникам полиции — оперативно выявлять тех, кто управляет автомобилем пьяным, в случаях, когда характерные признаки неочевидны.