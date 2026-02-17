Минсвязи: активных сим-карт в Беларуси на треть больше, чем жителей

То есть, количество действующих сим-карт превышает численность населения примерно на 30,8%. Это означает, что часть жителей страны имеет по несколько оформленных подключений. При этом 99,9% белорусов живут в районах, где есть сети 2G или 3G. Почти такая же доля граждан — 99,6% — проживает в местах, где есть сеть LTE.