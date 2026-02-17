Ричмонд
Минсвязи: активных сим-карт в Беларуси на треть больше, чем жителей

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Общее число абонентов сотовой связи в стране приближается к 12 миллионам, сообщили в Министерстве связи и информатизации Беларуси.

Источник: Sputnik.by

«Общее число абонентов сотовой связи — 11 923 тыс., проникновение — 130,89%», — следует из информации ведомства.

То есть, количество действующих сим-карт превышает численность населения примерно на 30,8%. Это означает, что часть жителей страны имеет по несколько оформленных подключений. При этом 99,9% белорусов живут в районах, где есть сети 2G или 3G. Почти такая же доля граждан — 99,6% — проживает в местах, где есть сеть LTE.

Распространен и мобильный широкополосный доступ к интернету (проникновение — 109,91%).

Кроме того, в Минсвязи сообщили, что в минувшем году внешний канал доступа в интернет был увеличен на 980 Гбит/с. На 1 января нынешнего года он достиг уровня в 5,2 тыс. Гбит/с. При этом граждане все-таки чаще пользуются мобильным подключением, нежели стационарным.

«Общее число пользователей стационарного ШПД (широкополосного доступа — Sputnik) — 3 402,8 тыс.», — отмечается в сообщении ведомства.

Если сопоставить это с данными Белстата по населению, то получается, что стационарный ШПД-интернет есть примерно у 37% жителей республики.

Ранее из-за большой популярности мобильного интернета Минсвязи было вынуждено ввести ограничение. Если абонент расходует более 30 гигабайт в месяц на безлимитном тарифе, то сверх указанного объема скорость подключения уже не максимально возможная, а 1 Мбит в секунду.