20-летний водитель, погубивший на «зебре» 40-летнюю мать, отделался «условкой»: прокуратура не согласна с приговором

В Башкирии Туймазинский межрайонный суд вынес приговор 20-летнему парню, сбившему насмерть женщину на пешеходном переходе. Прокуратура заявила о несогласии с решением и намерена обжаловать его.
Напомним, в минувшем октябре молодой человек за рулем Lada Priora наехал на женщину с дочерью, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу на улице Комарова. От полученных травм 40-летняя мать скончалась, дочь отделалась легкими травмами.
Водитель признал вину и выплатил родственникам погибшей 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда. Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, ему запретили садиться за руль на два года.
— Прокуратура обжалует приговор в апелляционном порядке, — заявили в надзорном ведомстве.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.