Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

20-летний водитель, погубивший на «зебре» 40-летнюю мать, отделался «условкой»: прокуратура не согласна с приговором

Прокуратура Башкирии обжалует приговор водителю, погубившему 40-летнюю мать.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии Туймазинский межрайонный суд вынес приговор 20-летнему парню, сбившему насмерть женщину на пешеходном переходе. Прокуратура заявила о несогласии с решением и намерена обжаловать его.

Напомним, в минувшем октябре молодой человек за рулем Lada Priora наехал на женщину с дочерью, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу на улице Комарова. От полученных травм 40-летняя мать скончалась, дочь отделалась легкими травмами.

Водитель признал вину и выплатил родственникам погибшей 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда. Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, ему запретили садиться за руль на два года.

— Прокуратура обжалует приговор в апелляционном порядке, — заявили в надзорном ведомстве.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.