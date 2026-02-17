Блинный индекс: как изменились цены на блины на Масленицу-2026

Первое место по росту цен в блинном наборе к Масленице-2026 за год заняло молоко, подорожавшее на 10,6% — с 2,16 до 2,39 рубля. На втором месте — сливочное масло, которое поднялось в цене на 8,3% — с 23,9 до 25,89 рубля. Годовой рост цен на остальные продукты для блинов составил от 4,8 до 5,7%.