Блинный индекс: как изменились цены на блины на Масленицу-2026

В корзину попали продукты, которые используются для приготовления классических мучных блинов, а также популярные начинки к ним. Показатель выводился на основе средних цен по Беларуси за январь 2025 и 2026 годов, опубликованных на сайте Белстата.
Что в блинах подорожало больше всего?
Блинный набор — это шесть традиционных продуктов: десяток яиц, литр молока, кило сахара, муки, сливочного масла, литр растительного масла.
В январе 2026 года «блинная корзинка» в средних ценах по Беларуси стоила 42,75 рубля, годом ранее — 39,79. Таким образом, блинный набор подорожал на 2,96 рубля, или на 7,4%.
Для сравнения, в январе 2025 года блинный набор продуктов по сравнению с январем 2024-го подорожал на 6,5%.
Первое место по росту цен в блинном наборе к Масленице-2026 за год заняло молоко, подорожавшее на 10,6% — с 2,16 до 2,39 рубля. На втором месте — сливочное масло, которое поднялось в цене на 8,3% — с 23,9 до 25,89 рубля. Годовой рост цен на остальные продукты для блинов составил от 4,8 до 5,7%.
Так, год назад мука в среднем по Беларуси стоила 1,67 рубля, в январе 2026 — 1,75 (рост — 4,8%). Средняя цена десятка яиц повысилась с 3,53 до 3,71 рубля (на 5,1%), сахара — с 2,65 до 2,8 рубля (на 5,7%), растительного масла- с 5,88 до 6,21 рубля (на 5,6%).
Почем порция блинов
Чтобы вывести «индекс блина» 2026 года, нужно подсчитать цену порции блинов, приготовленных по классическому рецепту. Для приготовления потребовалось 3 яйца, пол-литра молока, 250 граммов муки, 60 граммов сахара, 50 граммов сливочного и 30 миллилитров растительного масла.
В январе 2026 года цена порции блинов составила 4,4 рубля, подорожав за год на 31 копейку. Рост цены на блины, или «блинный индекс» составил 7,6%.
Для сравнения, перед прошлогодней Масленицей «индекс блина» составил 7,5%, тогда порция блина подорожала за год на 29 копеек.
Что с ценами на начинки
Чтобы вычислить, как изменилась цена праздничного стола на Масленицу, мы взяли и популярные начинки, которые подают к блинам. В набор вошли пять продуктов — кило сметаны, мясного фарша, твердого сыра, творога и банка сгущенного молока.
В январе 2025 года корзинка с блинными начинками стоила 58,51 рубля, в январе 2026 — 63,34. Рост — 4,83 рубля, или 8,3%.
Лидерами по увеличению цены оказался мясной фарш, средняя стоимость которого поднялась за год на 13,3% — с 13,48 до 15,27 рубля. На 10,1% подорожала сметана — в январе 2025 «кило» в среднем по стране стоило 7,73, а в январе 2026-го — уже 8,51. Цена творога увеличилась на 9,8% — с 10,08 до 11,07 рубля.
Для сравнения, в 2025 году годовое подорожание корзинки с такими же блинными начинками было чуть меньше и составило 6,8%.