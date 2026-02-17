В Петербурге рассказали о пользе замерзания Ладожского озера для нерп

Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в Репино. В центре под присмотром специалистов фонда проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.