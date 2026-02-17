В Петербурге рассказали о пользе замерзания Ладожского озера для нерп

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 фев — РИА Новости. Полное замерзание Ладожского озера создает благоприятные условия для размножения балтийской и ладожской нерпы, у фонда спасения этих животных будет меньше «пациентов», сообщил «Водоканал Санкт-Петербурга», который с 2014 года участвует в реабилитации ластоногих.
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщал в понедельник, что Ладожское озеро полностью покрылось льдом, ледовый покров Финского залива составляет 80% от площади его акватории.
«Впервые с 2017 года полностью замерзла восточная часть Финского залива, и целиком покрылось льдом Ладожское озеро. Такая ледовая обстановка — настоящий подарок для ластоногих, которым для размножения необходимы обширные ледовые поля», — говорится в сообщении.
Как отметил сооснователь фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев, специалисты фонда в связи с благоприятной для ластоногих зимой не ожидают большого числа «пациентов». В связи с обилием естественных снежных убежищ фонд также принял решение отказаться от традиционного строительства искусственных снежных и тростниковых укрытий для нерп и тюленей на льду.
Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским «Водоканалом».
Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в Репино. В центре под присмотром специалистов фонда проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.