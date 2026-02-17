В двух территориях Новошахтинска временно прекратилась подача воды

В поселке Несветаевский и микрорайоне Радио в Новошахтинске временно остановлено водоснабжение. Об этом вечером 17 февраля в своем телеграм-канале сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
Отключение воды произошло после порыва водовода на 5-й Линии. Восстановительные работы уже ведутся, их должны завершить к 21 часу 17 февраля. Ответственная организация — ГУП РО «УРСВ».
По информации главы донского минЖКХ, для местных жителей организовали подвоз воды по заявкам.
