Операторы связи смогут отключать абонентов при игнорировании замены кабеля

О планируемом проведении работ, о дате начала и сроках их выполнения, о необходимости обеспечения доступа в помещение для выполнения таких работ и обеспечения возможности подключения пользовательского оборудования абонента к источнику электроэнергии, провайдер оповещает абонента не менее чем за 30 дней до начала работ.