Из-за пожара в ростовской многоэтажке эвакуировали 25 человек

В Ростове в многоквартирном доме загорелась квартира из-за расплавленного воска.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на улице Кривоноса в многоэтажном доме вспыхнул пожар. Из здания эвакуировали 25 человек. Об этом рассказали в социальных сетях регионального МЧС.

— Инцидент произошел 16 февраля. Огонь вспыхнул на кухне квартиры на третьем этаже. Причиной возгорания стали пары расплавленного воска, которые воспламенились, — уточнили в ведомстве.

Мужчина попытался потушить огонь водой, но это только усугубило ситуацию. Фото: МЧС региона.

Мужчина попытался потушить огонь водой, но это только усугубило ситуацию. Пожарные, прибывшие на место, ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров. В операции участвовали 24 сотрудника МЧС и шесть единиц техники.

Предварительно, пострадавших нет. В МЧС напомнили, что горячий воск, бензин и масла нельзя тушить водой, так как плотность этих жидкостей меньше воды. Если залить их водой, горючие вещества всплывут и продолжат гореть, увеличивая площадь пожара.

