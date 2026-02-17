Создан быстрый метод обнаружения в крови «измерителя» иммунитета

Уточняется, что неоптерин — это нуклеотид, уровень которого резко повышается в случае заболеваний. Помимо него в крови много других соединений, из-за чего обнаружить и достоверно определить количество этих молекул в организме затруднительно. Существующие методы требуют сложной подготовки образца, поэтому они не отличаются высокой оперативностью, которая для некоторых больных имеет критическое значение. Поэтому ученые СПбГУ разработали гораздо более быстрый и при этом достоверный метод.