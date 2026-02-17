Главные новости к вечеру 17 февраля 2026 года

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, которым закрепляется обязанность операторов отключать связь по требованию ФСБ в случаях, которые определит правительство РФ. Документ в ноябре внес на рассмотрение Госдумы кабмин, в первом чтении он был принят в конце января.