Главные новости к вечеру 17 февраля 2026 года

В Женеве начались переговоры по Украине
В здании военной комендатуры в Ленобласти прогремел взрыв
Инцидент произошел в городе Сертолово. В результате взрыва погибли три человека. Причины ЧП устанавливаются.
ГД обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, которым закрепляется обязанность операторов отключать связь по требованию ФСБ в случаях, которые определит правительство РФ. Документ в ноябре внес на рассмотрение Госдумы кабмин, в первом чтении он был принят в конце января.
РКН отреагировал на сообщения о блокировке Telegram с 1 апреля
Источники Baza сообщили о планах Роскомнадзора начать тотальную блокировку Telegram в России с 1 апреля. Роскомнадзор, реагируя на появившуюся информацию в интернете, заявил, что «ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».
FT: Польша планирует потребовать репарации у России
Соответствующее поручение институту дал глава правительства Польши Дональд Туск. В рамках проекта планируется масштабное исследование ущерба, понесённого Польшей, которое будет превосходить оценку ущерба от преступлений нацистской Германии. Ранее по итогам такого анализа сумма требований к Германии составила €1,3 трлн.