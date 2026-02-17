Ричмонд
Главные новости к вечеру 17 февраля 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 17 февраля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

В Женеве начались переговоры по Украине

Источник: Екатерина Чеснокова/POOL/ТАСС

Встреча проходит в трехстороннем формате с участием России, США и Украины. Переговоры пройдут в закрытом режиме, СМИ не будут допущены, сообщалось в заявлении МИД Швейцарии.

В здании военной комендатуры в Ленобласти прогремел взрыв

Источник: Валентин Егоршин/ТАСС

Инцидент произошел в городе Сертолово. В результате взрыва погибли три человека. Причины ЧП устанавливаются.

ГД обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ

Источник: РИА "Новости"

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, которым закрепляется обязанность операторов отключать связь по требованию ФСБ в случаях, которые определит правительство РФ. Документ в ноябре внес на рассмотрение Госдумы кабмин, в первом чтении он был принят в конце января.

РКН отреагировал на сообщения о блокировке Telegram с 1 апреля

Источник: Reuters

Источники Baza сообщили о планах Роскомнадзора начать тотальную блокировку Telegram в России с 1 апреля. Роскомнадзор, реагируя на появившуюся информацию в интернете, заявил, что «ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».

FT: Польша планирует потребовать репарации у России

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее поручение институту дал глава правительства Польши Дональд Туск. В рамках проекта планируется масштабное исследование ущерба, понесённого Польшей, которое будет превосходить оценку ущерба от преступлений нацистской Германии. Ранее по итогам такого анализа сумма требований к Германии составила €1,3 трлн.

