Омские офтальмологи провели уникальную операцию, вернув зрение 7-месячному малышу

Врачи Областной офтальмологической больницы имени В. П. Выходцева провели уникальную операцию. Они вернули зрение 7-месячному омичу. Мальчик родился с наследственной катарактой на обеих глазах и практически ничего не видел.
Как сообщили в офтальмологической больнице, такие врожденные патологии у младенцев встречаются нечасто и проявляются не сразу. То, что их сын практически ничего не видит, родители малыша заподозрили, когда ему исполнилось три месяца. Обратились на консультацию к врачам. Когда мальчику исполнилось семь месяцев, было принято решение об операции. Их было две, с разницей в две недели.
«Работа ювелирная, кропотливая. По сравнению со взрослым глазом все уменьшено, изменено из-за врожденных аномалий. Очень волновалась, это первый такой пациент в моей практике!», — приводят «Вести Омск» слова Натальи Гинкель, заведующей дневным стационаром Областной офтальмологической больницы.
Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что операция прошла успешно — врачи вернули мальчику зрение и он впервые увидел маму. Мальчик хорошо видит, реагирует на свет и следит за игрушками.
