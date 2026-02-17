Омские офтальмологи провели уникальную операцию, вернув зрение 7-месячному малышу

Как сообщили в офтальмологической больнице, такие врожденные патологии у младенцев встречаются нечасто и проявляются не сразу. То, что их сын практически ничего не видит, родители малыша заподозрили, когда ему исполнилось три месяца. Обратились на консультацию к врачам. Когда мальчику исполнилось семь месяцев, было принято решение об операции. Их было две, с разницей в две недели.