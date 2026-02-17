Глава Екатеринбурга определил район, в котором появится вторая ветка метро

— Порядка 17 тысяч пассажиров пользуются трамвайной линией из Академического в город. Однако метро уже стало необходимостью, — говорит градоначальник. — Метро — недешевое удовольствие. Нужно учитывать пассажиропоток, провести серьезные расчеты. Надеюсь, что в этом году мы выйдем в практическую плоскость реализации важнейшего для Екатеринбурга проекта. Вторая ветка в Академический район пойдет в район Солнечного.