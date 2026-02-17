Глава Екатеринбурга определил район, в котором появится вторая ветка метро

Власти Екатеринбурга определили ключевое направление для второй ветки метро. Планируется, что она пойдет в Академический район. Об этом заявил мэр города Алексей Орлов в эфире телеканала ОТВ.
— Порядка 17 тысяч пассажиров пользуются трамвайной линией из Академического в город. Однако метро уже стало необходимостью, — говорит градоначальник. — Метро — недешевое удовольствие. Нужно учитывать пассажиропоток, провести серьезные расчеты. Надеюсь, что в этом году мы выйдем в практическую плоскость реализации важнейшего для Екатеринбурга проекта. Вторая ветка в Академический район пойдет в район Солнечного.
Алексей Орлов добавил, что новая ветка соединит микрорайоны Солнечный и Юго — Западный. Так как в них активно возводят объекты. По словам главы Екатеринбурга, метрополитеном ежегодно пользуются около 50 миллионов пассажиров.
К тому же, власти намерены отправить новую партию трехсекционных трамваев в район ЖБИ. Машины будут оснащены современными системами. Закупка будет осуществляться по лизинговой схеме.