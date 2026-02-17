Разработчик «Русов против Ящеров»: мы почти не использовали ИИ для «Мурзавода»

— Да времени на это нет, мы никогда не занимались именно продвижением своих игр, оно всегда происходило само собой. Без хайпа «Русов» мы пока мало что можем дать как издатель. На «Котах» (имеется ввиду «Мурзавод», — «Газета.Ru») мы уже чему-то учимся и в плане маркетинга, так что, может быть, в будущем можно будет и об этом подумать. Но пока что приоритет — заниматься разработкой своих игр, а не издательством чужих.