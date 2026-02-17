Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгодонске 35-летнего мужчину обвинили в хранении 0,95 грамма наркотика

В Волгодонске дело о хранении наркотика после заказа в мессенджере передали в суд.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске следственное подразделение завершило расследование уголовного дела о незаконном хранении наркотиков, возбужденного еще в декабре 2025 года. Об этом рассказали в социальных сетях МВД.

— В ходе личного досмотра у мужчины изъято наркотическое средство массой 0,95 грамма, — прокомментировали случай в полиции.

По данным следствия, 35-летний житель в начале декабря 2025 года, находясь в Волгодонске, через мессенджер оформил заказ в интернет-магазине, после чего хранил запрещенное вещество при себе.

В МВД уточнили, что мужчину задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Фото: МВД региона.

В МВД уточнили, что мужчину задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Фигуранту предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере без цели сбыта.

Предварительное следствие окончено, уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.