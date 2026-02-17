В Волгодонске 35-летнего мужчину обвинили в хранении 0,95 грамма наркотика

В Волгодонске следственное подразделение завершило расследование уголовного дела о незаконном хранении наркотиков, возбужденного еще в декабре 2025 года. Об этом рассказали в социальных сетях МВД.
— В ходе личного досмотра у мужчины изъято наркотическое средство массой 0,95 грамма, — прокомментировали случай в полиции.
По данным следствия, 35-летний житель в начале декабря 2025 года, находясь в Волгодонске, через мессенджер оформил заказ в интернет-магазине, после чего хранил запрещенное вещество при себе.
В МВД уточнили, что мужчину задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Фото: МВД региона.
В МВД уточнили, что мужчину задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Фигуранту предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере без цели сбыта.
Предварительное следствие окончено, уголовное дело направили в суд для рассмотрения.
