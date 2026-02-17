В Уфе улицу Комсомольскую соединят с выездом из города: работы должны завершиться до конца года

В Уфе продолжается реконструкция участка улицы имени города Галле. Новая четырехполосная трасса протяженностью 1,1 километра соединит проспект Салавата Юлаева с улицей Комсомольской, создав транзитный «коридор» к выезду из города. Работы, начатые в 2023 году, планируется завершить до конца 2026-го.
Как сообщили в мэрии, главная задача проекта — увести транзитные потоки из центра и дать водителям возможность быстрее выходить на федеральные трассы М 5 «Урал» и М 7 «Волга» в обход перегруженных участков.
В ходе реконструкции построят примыкание к улице Николая Дмитриева длиной 230 метров со светофором, а также боковой проезд на 550 метров. Особое внимание уделено «клеверам» — съездам общей протяженностью почти 1,5 километра.
Под строительство попало 82 объекта недвижимости, преимущественно в частном секторе. Замначальника Управления по строительству дорог Евгений Кулешов уточнил, что сумма выкупа земель и строений составила около миллиарда рублей. Остаются два дома — на Мурманской, 24 и Казанской, 41.
— Мы планируем завершить все вопросы по освобождению территории к лету, — прокомментировал представитель заказчика, — заявил чиновник.
Уже переустроены две нитки напорной канализации «Уфаводоканала» (840 метров), выполнена архитектурная подсветка путепровода. Сейчас ведется прокладка ливневки и перекладка водопровода. После окончания отопительного сезона начнут перенос теплосетей на пересечении с Комсомольской.
Главный инженер подрядчика ООО «Дортрансстрой» Максим Лежнин сообщил, что завезено более 10 тысяч тонн песчано-гравийной смеси, на объекте трудятся 26 специалистов и 16 единиц техники.
Интенсивность движения по новой магистрали прогнозируют на уровне 17,5 тысячи автомобилей в сутки — уже сейчас это больше, чем по Восточному выезду (12−15 тысяч). В перспективе пропускная способность может достичь 43 тысяч машин в сутки, что, как считают власти, значительно разгрузит уличную сеть города.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.