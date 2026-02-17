185 ординаторов РостГМУ устроились работать врачами-стажерами

— Ключевая задача — не просто привлечь молодых специалистов, а дать им возможность войти в профессию как можно раньше. Благодаря инициативам Министерства здравоохранения России у нас есть все инструменты, чтобы насытить наши больницы квалифицированными кадрами еще на этапе обучения, — отметила Олеся Старжинская.