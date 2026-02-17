185 ординаторов РостГМУ устроились работать врачами-стажерами

185 ординаторов уже работают врачами-стажерами в Ростове-на-Дону, Азове, Батайске, городе Гуково, Новочеркасске, Таганроге, Шахтах. Новые работники в медучреждениях появились благодаря региональному проекту «Медицинские кадры» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», рассказала заместитель губернатора Олеся Старжинская.
Проект реализуется при взаимодействии РостГМУ и медицинских организаций региона.
— Ключевая задача — не просто привлечь молодых специалистов, а дать им возможность войти в профессию как можно раньше. Благодаря инициативам Министерства здравоохранения России у нас есть все инструменты, чтобы насытить наши больницы квалифицированными кадрами еще на этапе обучения, — отметила Олеся Старжинская.
Студенты старших курсов также могут работать в медицинской сфере. Таких специалистов берут в качестве среднего персонала. В систему здравоохранения влились уже 400 молодых людей.
— Важно, что все студенты и ординаторы работают под руководством опытных наставников. Это гарантирует их готовность к реальной практике, — добавила Олеся Старжинская.
