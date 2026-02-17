Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Граждане Молдовы шокированы платежками за январь: Стоимость услуг никак не соотносятся со средним уровнем жизни по стране, а все, что предлагает государство это — экономить

По словам автора видео, чиновники не думают ни о семьях с детьми, ни о пенсионерах, а думают лишь о том, как улучшить жизнь себе [видео]

Источник: Комсомольская правда

Жители Молдовы о январских платежках: У нас власть неадекватных, которые живут для себя, а не для народа!

Жителям Молдовы продолжают приходить счета за электроэнергию, газ и отопление, потребленные в январе. Как сообщают люди в соцсетях, суммы в этих платежках пугают и возмущают, потому что никак не соотносятся со средним уровнем жизни по стране.

«Счета за январь: свет — 2100 леев, отопление — 3100 леев. Общая сумма на все эти бумажки — 6400 леев. Как жить? Государство нам предлагает экономить, не стирать в определенные часы. Это все, что нам предлагает государство», — возмущается девушка в соцсетях.

По словам автора видео, чиновники не думают ни о семьях с детьми, ни о пенсионерах, а думают лишь о том, как улучшить жизнь себе.

"Вы вообще там в правительстве чем занимаетесь? Какие условия для жизни людей вы создаете? У меня вопрос — как долго это будет продолжаться? Вы нам предлагаете экономить, а что еще нам сделать, на чем еще сэкономить, чтобы вам там было хорошо?

У нас государство неадекватных, которые живут для себя, а не для народа!".

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Завтра будет лучше, чем вчера: Правительство Молдовы излучает безудержный оптимизм и задор, обещая нам лучшую жизнь — сколько десятилетий и веков нам придется ждать.

Премьер Александр Мунтяну обещает улучшить нашу жизнь как можно быстрее, а пока нам приходят платежки за коммуналку с астрономическими суммами (далее…).

Самые загребущие ручки всех времен и народов: Власти в Молдове хапают под себя все, до чего дотянутся, — из-за этого уже начинают гибнуть люди.

Все свои провалы власти легко объясняют одними и теми же «объективными факторами» — войной на Украине и «происками Кремля»(далее…).

Новый уровень коммуналки в Молдове: Заплатил за тепло сам — заплати и за соседей.

Глава Termoelectrica заявил, что граждане обязаны оплачивать тепло, даже если сами не пользуются отоплением (далее…).