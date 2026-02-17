Граждане Молдовы шокированы платежками за январь: Стоимость услуг никак не соотносятся со средним уровнем жизни по стране, а все, что предлагает государство это — экономить

Жители Молдовы о январских платежках: У нас власть неадекватных, которые живут для себя, а не для народа!
Жителям Молдовы продолжают приходить счета за электроэнергию, газ и отопление, потребленные в январе. Как сообщают люди в соцсетях, суммы в этих платежках пугают и возмущают, потому что никак не соотносятся со средним уровнем жизни по стране.
«Счета за январь: свет — 2100 леев, отопление — 3100 леев. Общая сумма на все эти бумажки — 6400 леев. Как жить? Государство нам предлагает экономить, не стирать в определенные часы. Это все, что нам предлагает государство», — возмущается девушка в соцсетях.
По словам автора видео, чиновники не думают ни о семьях с детьми, ни о пенсионерах, а думают лишь о том, как улучшить жизнь себе.
"Вы вообще там в правительстве чем занимаетесь? Какие условия для жизни людей вы создаете? У меня вопрос — как долго это будет продолжаться? Вы нам предлагаете экономить, а что еще нам сделать, на чем еще сэкономить, чтобы вам там было хорошо?
У нас государство неадекватных, которые живут для себя, а не для народа!".
