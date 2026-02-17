Граждане Молдовы шокированы платежками за январь: Стоимость услуг никак не соотносятся со средним уровнем жизни по стране, а все, что предлагает государство это — экономить

"Вы вообще там в правительстве чем занимаетесь? Какие условия для жизни людей вы создаете? У меня вопрос — как долго это будет продолжаться? Вы нам предлагаете экономить, а что еще нам сделать, на чем еще сэкономить, чтобы вам там было хорошо?