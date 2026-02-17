Власти ввели ограничение движения на трассе Бирск — Тастуба — Сатка: оно продлится всю ночь

Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям проинформировал об ограничении движения для грузового и пассажирского транспорта на участке региональной трассы Бирск — Тастуба — Сатка.
Ограничение начало действовать с 20:00 и распространяется на отрезок с нулевого по 198-й километр, который проходит по территории Бирского, Мишкинского, Караидельского и Дуванского районов. Ожидается, что проезд будет закрыт 12 часов — до 08:00.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.