Власти ввели ограничение движения на трассе Бирск — Тастуба — Сатка: оно продлится всю ночь

В Башкирии ограничили движение на трассе Бирск — Тастуба — Сатка.

Источник: Комсомольская правда

Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям проинформировал об ограничении движения для грузового и пассажирского транспорта на участке региональной трассы Бирск — Тастуба — Сатка.

Ограничение начало действовать с 20:00 и распространяется на отрезок с нулевого по 198-й километр, который проходит по территории Бирского, Мишкинского, Караидельского и Дуванского районов. Ожидается, что проезд будет закрыт 12 часов — до 08:00.

