Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовчанин Михаил Авраменко посмертно удостоен звания Героя России

Донской глава передал семье погибшего офицера медаль «Золотая Звезда» Героя России.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчанин Михаил Авраменко решением президента России Владимира Путина посмертно удостоен звания Героя России. Медаль «Золотая Звезда» родителям погибшего офицера передали начальник главного штаба Воздушно-космических сил — первый заместитель главкома ВКС Александр Максимцев и губернатор Юрий Слюсарь.

— В такие моменты испытываешь чувство трагической утраты и в то же время гордости за наших офицеров. Память Михаила Авраменко почтили минутой молчания, — рассказал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

Михаил Авраменко — из семьи потомственных военных летчиков. После школы он окончил летное училище, а потом наступил на службу в боевое подразделение армейской авиации. С 2023 года воевал в отдельном вертолетном полку.

В сентябре 2025 года при выполнении задания в Днепропетровской области боевая машина, командиром которой был старший лейтенант Авраменко, получила повреждение и загорелась. Посадку совершить удалось. Офицер приказал экипажу покинуть воздушное судно, но сам выбраться из кабины не смог. Михаилу Авраменко было 27 лет.

— Он погиб, но спас боевых товарищей. Низкий поклон родителям — Олегу Владимировичу и Людмиле Николаевне — за сына, за настоящего мужчину, — написал Юрий Слюсарь.

Глава региона предложил увековечить память Михаила Авраменко в его родной школе в Ростове-на-Дону.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше