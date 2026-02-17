Ростовчанин Михаил Авраменко посмертно удостоен звания Героя России

В сентябре 2025 года при выполнении задания в Днепропетровской области боевая машина, командиром которой был старший лейтенант Авраменко, получила повреждение и загорелась. Посадку совершить удалось. Офицер приказал экипажу покинуть воздушное судно, но сам выбраться из кабины не смог. Михаилу Авраменко было 27 лет.