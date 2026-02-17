Ростовчанин Михаил Авраменко посмертно удостоен звания Героя России

Ростовчанин Михаил Авраменко решением президента России Владимира Путина посмертно удостоен звания Героя России. Медаль «Золотая Звезда» родителям погибшего офицера передали начальник главного штаба Воздушно-космических сил — первый заместитель главкома ВКС Александр Максимцев и губернатор Юрий Слюсарь.
— В такие моменты испытываешь чувство трагической утраты и в то же время гордости за наших офицеров. Память Михаила Авраменко почтили минутой молчания, — рассказал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
Михаил Авраменко — из семьи потомственных военных летчиков. После школы он окончил летное училище, а потом наступил на службу в боевое подразделение армейской авиации. С 2023 года воевал в отдельном вертолетном полку.
В сентябре 2025 года при выполнении задания в Днепропетровской области боевая машина, командиром которой был старший лейтенант Авраменко, получила повреждение и загорелась. Посадку совершить удалось. Офицер приказал экипажу покинуть воздушное судно, но сам выбраться из кабины не смог. Михаилу Авраменко было 27 лет.
— Он погиб, но спас боевых товарищей. Низкий поклон родителям — Олегу Владимировичу и Людмиле Николаевне — за сына, за настоящего мужчину, — написал Юрий Слюсарь.
Глава региона предложил увековечить память Михаила Авраменко в его родной школе в Ростове-на-Дону.
