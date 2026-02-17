Российские полярники зафиксировали полное солнечное затмение над Антарктидой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института зафиксировали кольцеобразное солнечное затмение в Антарктиде. Как сообщила пресс-служба ААНИИ, полярники поэтапно сделали кадры фаз затмения.
«В Южном полушарии можно было наблюдать уникальное кольцеобразное полное затмение Солнца. Наилучшая видимость была в приполярных широтах. На антарктических станциях ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института сделали уникальные кадры редкого астрономического явления», — сообщила пресс-служба.
По данным ААНИИ, в 15:13 мск Луна закрыла примерно 0,963 диаметра солнечного диска, оставив видимой тонкую «кольцевую» часть Солнца. Фаза полного затмения длилась 2 минуты 19 секунд, а общая продолжительность затмения составила около 4,5 часа.
«Кольцеобразное затмение наблюдается, когда Луна находится достаточно далеко от Земли, чтобы не закрыть Солнце полностью. В этот момент яркий ободок Солнца создает впечатляющий эффект, хотя и не позволяет увидеть ни корону, ни звезды вблизи Солнца», — отметили в пресс-службе.