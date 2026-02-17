Российские полярники зафиксировали полное солнечное затмение над Антарктидой

«Кольцеобразное затмение наблюдается, когда Луна находится достаточно далеко от Земли, чтобы не закрыть Солнце полностью. В этот момент яркий ободок Солнца создает впечатляющий эффект, хотя и не позволяет увидеть ни корону, ни звезды вблизи Солнца», — отметили в пресс-службе.