Под Воронежем временно закрыли движение на участке дороги «Воронеж-Луганск» — Луки

В Острогожском районе из-за паводка экстренно перекрыли проезд к поселку Луки. Движение остановлено на 10-м километре автодороги, отходящей от трассы «Воронеж — Луганск», в районе села Криница. Об этом 17 февраля сообщило региональное министерство дорожной деятельности.