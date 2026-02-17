Ричмонд
Под Воронежем временно закрыли движение на участке дороги «Воронеж-Луганск» — Луки

Из-за паводка в Острогожском районе движение перекрыли в районе села Криница.

Источник: Комсомольская правда

В Острогожском районе из-за паводка экстренно перекрыли проезд к поселку Луки. Движение остановлено на 10-м километре автодороги, отходящей от трассы «Воронеж — Луганск», в районе села Криница. Об этом 17 февраля сообщило региональное министерство дорожной деятельности.

Причиной ограничений стало сильное подтопление и размыв дорожного полотна. Как сообщают в министерстве, участок будет закрыт до особого распоряжения. Точные сроки открытия движения пока не определены.

Кстати, ранее сайт VRN.KP сообщал, что талые воды преподнесли неприятный сюрприз жителям Ольховатки. 16 февраля в рабочем поселке случился потоп. Очевидцы сообщили, что причиной стал прорыв дамбы на фоне резкого потепления.