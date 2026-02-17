Животноводческий комплекс за 100 млн рублей: скоро он может появиться в Башкирии

Эксперты Корпорации развития Башкирии подготовили инвестиционное предложение по созданию животноводческого комплекса в Аскинском районе. Объект будет ориентирован на выращивание и откорм крупного рогатого скота. Планируется возвести сенохранилище и административное здание общей площадью 400 квадратных метров.
Объем вложений оценивается в 100 миллионов рублей. Запуск комплекса позволит создать в республике 18 новых рабочих мест.
Генеральный директор корпорации Наиль Габбасов отметил, что реализация проекта даст импульс агропромышленному комплексу региона и увеличению объемов высококачественной мясной продукции. Для инвестпредложения уже разработана концепция и финансовая модель, подготовлены коммерческие предложения по оборудованию, собраны данные о земельном участке и возможности подключения к инженерным сетям.
В корпорации подчеркнули: республика обладает необходимой базой для развития животноводства — обширными угодьями, качественной кормовой базой и действующими мерами господдержки. Для инвестора предусмотрены льготы: включение в перечень приоритетных проектов, аренда земли без торгов, инвестиционный вычет по налогу на прибыль и освобождение от налога на имущество.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.