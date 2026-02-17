Животноводческий комплекс за 100 млн рублей: скоро он может появиться в Башкирии

В корпорации подчеркнули: республика обладает необходимой базой для развития животноводства — обширными угодьями, качественной кормовой базой и действующими мерами господдержки. Для инвестора предусмотрены льготы: включение в перечень приоритетных проектов, аренда земли без торгов, инвестиционный вычет по налогу на прибыль и освобождение от налога на имущество.