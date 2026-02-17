Благодаря прокуратуре семья с ребенком-инвалидом получила квартиру в Ростове

Тогда мать ребенка обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство проверило историю, выяснило, что семья давно стоит в очереди на квартиру, но городская администрация так и не предоставила жилье. В итоге прокуратура с иском обратилась в суд. И тот встал на сторону семьи. В итоге семье выделили жилье.